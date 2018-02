Heemstedenaar cel in voor oplichting in Friesland

Publicatie: di 13 februari 2018 13.45 uur

DRACHTEN - Heemstedenaar Sebastiaan V. (36) krijgt van de rechtbank in Alkmaar een celstraf van 1,5 jaar. Het openbaar ministerie had die straf tegen hem geëist en het terugbetalen van een bedrag van 21.500 euro. Hij moet van de rechtbank ruim 16.000 euro betalen aan de staat voor zijn criminele daden.

De man deed zich via radiospotjes op Radio NL voor als professioneel schuldhulpverlener met zijn bedrijfje VSB Nederland. Ook diverse Friezen, die in de schulden zaten, trapten in zijn verhaal. Zij raakten duizenden euro's aan hem kwijt, terwijl hij niets voor hen deed.

Een slachtoffer uit Drachten zei twee weken geleden bij de rechtbank in Alkmaar dat zij zich enorm bedrogen voelt door de man en moeite heeft om mensen te vertrouwen. De rechtbank vindt het ernstig dat de Heemstedenaar het vertrouwen heeft beschaamd van mensen die toch al in de problemen zaten en hen nog erger heeft gedupeerd. Niet alleen qua schulden, maar ook in psychisch opzicht. Hij moet van de rechtbank aan verschillende slachtoffers geld terugbetalen.

De Heemstedenaar is een notoire oplichter met 22 kantjes aan strafblad. Hij kreeg eerder celstraffen voor zijn praktijken en er lopen nog twee andere oplichtingszaken tegen hem.