Schuldhulpman lichtte mensen uit Drachten op

Publicatie: di 30 januari 2018 19.28 uur

DRACHTEN - Heemstedenaar Sebastiaan V. (36) heeft volgens justitie kwetsbare mensen in Nederland gedupeerd. Hij deed zich voor als professionele schuldhulpverlener, maar stak inkomens van mensen die in de schulden zaten grotendeels in zijn eigen zak. Ook twee klanten van de man uit Drachten werden flink gedupeerd door de verdachte, bleek dinsdag tijdens de strafzaak tegen de notoire oplichter op de rechtbank in Alkmaar. De slachtoffers uit Drachten gingen voor vele duizenden euro's het schip in. Ook werd een slachtoffer uit Ried gedupeerd. De officier van justitie wil dat V. 1,5 jaar celstraf gaat uitzitten.

Een vrouw uit Drachten, die zwaar werd gedupeerd door de verdachte, kwam speciaal naar de rechtbank in Alkmaar samen met haar partner uit Akkrum. Ze liet zich verleiden door de gladde praatjes van V., zei ze tegen verslaggevers. "Hij heeft mijn vertrouwen enorm beschaamd." Zij en een stel uit Drenthe waren ontzettend boos, dat de verdachte zelf niet kwam opdagen bij zijn strafzaak. Hij zou met pech langs de weg staan.

De verdachte begon zijn bedrijfje in schuldhulpverlening, dat hij VSB Nederland noemde, in 2014. Hij maakte reclame met een spotje op Radio NL, waardoor hij ook diverse klanten trok uit Friesland en Drenthe. De man beloofde de mensen dat ze binnen 1,5 jaar van hun schulden konden afkomen, maar dan moesten ze hun inkomen naar hem overmaken. Hij zou dan hun schuldeisers afbetalen en ze zouden leefgeld krijgen. Maar hij deed niets voor zijn klanten, alleen hun geld inpikken.

Soms kregen ze hun leefgeld niet eens. Hij nam duizenden euro's per dag op om er luxe van te kunnen leven. Hij zei bij de politie dat hij zijn zaak had opgericht om er snel en op een makkelijke manier geld mee te kunnen 'verdienen'. De man heeft een strafblad met 22 kantjes en daarop veel veroordelingen voor oplichting.

Justitie wil dat hij voor 21.500 euro wordt geplukt en dat hij diverse klanten hun geld terugbetaalt, ook de vrouw uit Drachten. De rechtbank doet 13 februari uitspraak.