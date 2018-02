Omstanders grijpen zadeldief in de kraag

Publicatie: vr 09 februari 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - Omstanders grepen op 5 april 2016 op sportpark de Warren in Hurdegaryp een man in de kraag, die werd verdacht van het stelen fietszadels. Dat zou een dag eerder zijn gebeurd. De zadeldief werd overgedragen aan de politie. De man, oorspronkelijk afkomstig uit Armenië en op dat moment woonachtig in het azc in Burgum, moest zich vrijdag voor de rechter verantwoorden. Hij kwam niet opdagen. Zijn advocaat zei dat hij is teruggegaan naar zijn geboorteland.

De mensen die de Armeniër hadden aangehouden, bleken het bij het rechte eind te hebben. Op beelden van een bewakingscamera zag de politie dat de man een dag eerder twee fietszadels los draaide en in zijn fietstas stopte. In zijn kamer in het azc vond de politie nog eens zeven losse zadels. De man beweerde dat hij alleen de twee zadels had gestolen die op de camerabeelden stonden.

Voor de aanwezigheid van de zeven andere zadels in zijn kamer kon hij geen plausibele verklaring geven. De man is eerder veroordeeld voor diefstallen, hij liep nog in een proeftijd. In principe kwam hij in aanmerking voor een celstraf. Het feit dat hij niet meer in Nederland is, maakte dat het daadwerkelijk uitvoeren van een vrijheidsstraf problematisch zou zijn. De officier van justitie eiste twee weken voorwaardelijke celstraf. De rechter nam de eis over.