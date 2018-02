Geesje Duursma wint Vrouw in de Media Award

Publicatie: vr 09 februari 2018 12.14 uur

BURGUM - Ondernemer Geesje Duursma uit Burgum ontving donderdag de Vrouw in de Media Award voor Friesland. Duursma heeft zich in 2017 volgens 37 procent van de stemmers het beste in de media geprofileerd. De stemmers roemen de manier waarop ze al jaren vernieuwend en verbindend actief is binnen de regio. Lutz Jacobi fractievoorzitter PvdA Leeuwarden (Wergea) eindigde met 22 procent op de tweede plaats. Levensstrateeg Margriet Spijksma (Leeuwarden) ontving 12 procent van de stemmen en werd daarmee derde.

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden.

Geesje Duursma kwam eind april 2017 in het nieuws vanwege de koninklijke onderscheiding die haar werd uitgereikt. Vanwege al het vrijwilligerswerk dat zij doet, naast het runnen van de eigen horecaonderneming De Pleats in Burgum, werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Vanaf 1 december 1997 is Geesje Duursma eigenaresse van De Pleats. Het motto van Geesje en van De Pleats is Altijd Gastvrij, dit jaar wordt nog eens extra benadrukt dat vanuit de horecagelegenheid alles vooral samen wordt gedaan: Samen Gastvrij. Die gastvrijheid resoneert in alle projecten waar Geesje zich belangeloos voor inzet, op het gebied van cultuur, de Friese taal, onderwijs, zorg, toerisme en economie.