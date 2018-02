Auto uitgebrand op afrit A7 bij Drachten

Publicatie: do 08 februari 2018 10.26 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Een auto is donderdag rond 9.40 uur uitgebrand op de afrit van de snelweg A7 bij Drachten. De bestuurder wist het voertuig het voertuig op tijd te verlaten. Hij zag rook onder de motorkap komen.De brand ontstond op de weg richting Groningen bij de afslag naar industrieterrein A7.

De brandweer van Beetsterzwaag is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Tijdens de brand is er nog een ambulance ter plaatse gekomen omdat de bestuurder mogelijk rook had ingeademd.

De brand kon ontstaan omdat de bestuurder een kleed over de motor had gelegd en deze vlam vatte. De bestuurder was het kleed vergeten om van de motor af te halen. De politie heeft tijdens de brand de afslag richting Oosterwolde afgesloten voor het overige verkeer.

