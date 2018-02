Doedag en Open Avond Nordwin College

Publicatie: wo 07 februari 2018 21.40 uur

BUITENPOST - Ruim tweehonderd leerlingen van de basisscholen hadden zich opgegeven om woensdagavond mee te doen aan de Doedag op Nordwin College te Buitenpost. Ze volgden, in veel gevallen samen met hun ouders, vol enthousiasme minilesjes bij zowel de beroepsgerichte vakken als de theorievakken.

De sfeer tijdens de Doedag was goed en de basisschoolleerlingen kregen een realistisch beeld van wat het groene onderwijs in Buitenpost allemaal te bieden heeft. Tijdens de Open Avond kwam een overweldigend aantal mensen langs om te kijken wat het onderwijs bij Nordwin College allemaal te bieden heeft. Er werden vele enthousiaste reacties geuit door ouders en leerlingen. Opvallend was dat ouders ook dit jaar niet over één nacht ijs gingen en vaak goed voorbereid met allerlei vragen over het groene vmbo kwamen.

FOTONIEUWS