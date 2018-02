Handreiking snackbaruitbater De Markt in Drachten

Publicatie: wo 07 februari 2018 18.10 uur

DRACHTEN - De uitbater van de snackbar aan De Markt in Drachten heeft van de gemeente Smallingerland een nieuw voorstel gekregen om de gevolgen van de herinrichting van het plein voor hem te beperken. De ondernemer wil zijn zaak niet veranderen en daar gaat de gemeente in principe in mee.

"De bezwaren nemen wij serieus. Op 24 januari heeft de ondernemer een brief gekregen met een voorstel hoe het anders kan. De snackbar hoeft niet te veranderen. We komen tegemoet aan de bezwaren. We hebben nog geen reactie maar we gaan er achteraan of hij er zo mee eens is", gaf wethouder Ron van der Leck dinsdagavond aan, naar aanleiding van vragen van SP en ELP.

De partijen hadden vragen gesteld omdat er signalen kwamen van ondernemers en bewoners over de beperkte informatie. In het tweede kwartaal staat de herinrichting van het parkeerterrein op de planning. Ondernemers voelen zich niet gehoord en bewoners zijn bang voor geluids- en geurhinder.

Van der Leck stelt dat er vorig jaar individuele gesprekken met betrokken ondernemers is gevoerd en dat tijdens een inloopbijeenkomst ook informatie is verstrekt over de nieuwe situatie. Eventuele overlast na de herinrichting verwacht hij niet. "Het rijdende verkeer geeft meer geluid dan parkerende auto’s. De rijbaan komt in de nieuwe situatie op grotere afstand van de aanwonenden."

De toekomstbestendigheid van de snackbar is voor Van der Leck een belangrijk punt en hij hoopt daar met de ondernemer tot een oplossing te komen. Er gaat nog een gesprek volgen met de betrokkenen over de uitvoering van de werkzaamheden. "Om de planning zo te maken, dat zij er er het minste last van hebben."