Recreatie in oude school De Veenhoop

Publicatie: wo 07 februari 2018 17.55 uur

DE VEENHOOP - De oude basisschool aan het Eijzengapaed in De Veenhoop krijgt een recreatieve bestemming. Het gebouw wordt verkocht en moet tot woning worden verbouw. Ook komt er een slaapzaal, die plek biedt aan zo’n tien gasten. De ruimte moet ook als vergaderlocatie dienen.

Initiatiefnemer Hans Elshof was dinsdagavond te gast bij de gemeenteraad van Smallingerland om zijn plannen uit te leggen. Over twee weken neemt de raad namelijk een besluit over de bestemmingsplanwijziging. De politici hadden weinig vragen over het plan, al werd er nog wel gerefereerd aan de plannen van de achterbuurman voor een huisjespark in De Veenhoop.

"Het is mooi dat er meer gebeurt", vindt de Elshof, "Wij bieden ook iets anders aan. Een totaalpakket. Uiteindelijk willen we onze gasten de regio en de omgeving laten zien. Ik verwacht daarom niet dat de plannen elkaar gaan bijten, maar eerder versterken."