Hotelhuisjes bij recreatieboerderij De Veenhoop

Publicatie: wo 07 februari 2018 16.10 uur

DE VEENHOOP - Recreatieboerderij De Kan Hoeve in De Veenhoop wil uitbreiden met vijf zogenoemde mini-hotelhuisjes, geschikt voor twee personen. Op dit moment is er aan de Drachtster Heawei een kleinschalig kampeerterrein en zijn er in de bestaande agrarische bebouwing vier kamers voor Bêd en Brochje.

Toestemming voor de uitbreiding lijkt een formaliteit. Over twee weken neemt de gemeenteraad van Smallingerland een besluit. Dinsdagavond was de eigenaar van De Kan Hoeve voor een speciale Ronde Tafelbijeenkomst uitgenodigd. De raadsleden konden vragen stellen over de plannen, maar die bleven achterwege.

Er is geen inspraak-periode toegepast, omdat het perceel op relatief grote afstand van de omliggende woningen ligt. Wel heeft de eigenaar de buren zelf uitgenodigd voor een informatieavond. Wel heeft de ontwerpvergunning 'van geen bedenkingen van de gemeenteraad' zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Na het definitieve besluit over twee weken is er eventueel nog beroep mogelijk, mochten er toch bezwaarmakers zijn.