Auto in botsing met vrachtwagen op A7

Publicatie: wo 07 februari 2018 15.55 uur

KORTEHEMMEN - Een personenauto is woensdagmiddag zwaar beschadigd geraakt bij een ongeval op de A7 bij Kortehemmen. Rond 13.45 uur ging het mis.

De bestuurder van de personenauto raakte de macht over het stuur kwijt en kwam in de berm terecht. Toen de bestuurder weer uit de berm kwam, knalde deze met zijn voertuig achter op een vrachtwagen.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bestuurder te controleren op letsel. Het is onbekend of de bestuurder gewond is geraakt bij het ongeval.