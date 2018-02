Buitenposter bedreigt stiefdochter met gaspistool

Publicatie: wo 07 februari 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 52-jarige inwoner van Buitenpost die op 10 november zijn stiefdochter met een gaspistool bedreigde, is woensdag door politierechter Chris Beuker veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. De rechter hield in grote mate rekening met de omstandigheden van de zaak, door een voorwaardelijke straf op te leggen. De stiefdochter was drugsverslaafd, ze was door een kliniek op de straat gezet.

'Voor de zoveelste keer', aldus de Buitenposter. Toen hij zag dat de stiefdochter bij de moeder thuis toch weer gebruikte, ging hij door het lint. In eerste instantie ging hij weg, maar hij kwam terug. Hij wilde zijn vriendin laten zien dat haar dochter toch weer had gebruikt. Het wapen was een soort drukmiddel, hij wou aan de stiefdochter duidelijk maken dat ze hem en haar moeder kapotmaakte.

'Het had niet moeten gebeuren. Ik had haar bij kop en kont moeten pakken en eruit moeten gooien', besefte de verdachte. Waar de stiefdochter nu is, wist hij niet. Hij wil geen contact meer met haar hebben. 'Niet eerder dan wanneer ze tien jaar lang heeft laten zien dat ze clean is', zei de Buitenposter. De man is zelf jarenlang verslaafd geweest. Officier van justitie Lianne Stoltenborg kon zich de onmacht van de verdachte indenken.

'Ik kan me voorstellen hoe emotioneel belastend het is als je stiefdochter zo lijkt af te glijden', zei de officier. Maar met een wapen dreigen is ook niet niks, voegde Stoltenborg eraan toe. Rekening houdend met de situatie eiste zij een geheel voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. De rechter nam het voorstel over. Ook de rechter had wel een idee bij de gefrustreerdheid van de verdachte. 'Tot op zekere hoogte kunnen we ons hier allemaal wel wat bij voorstellen', zei Beuker.