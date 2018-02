Drachtster overvaller verwondde zichzelf met mes

Publicatie: zo 04 februari 2018 12.12 uur

DRACHTEN - De 20-jarige verdachte die donderdag een overval pleegde op de Aldi in Drachten verwondde zichzelf met zijn mes. De Drachtster sloeg met het mes krachtig op de kassa met de verwachting dat deze zou openspringen. Dat gebeurde niet en zijn hand gleed naar beneden met als gevolg een forse snee in zijn rechterhand. Na zijn aanhouding is hij in het MCL in Leeuwarden aan de wond geopereerd.

Na de aanhouding is er nog urenlang door de politie gezocht naar het mes. Uiteindelijk vond een bewoner in de straat het mes in zijn kliko. Deze heeft de politie gebeld en agenten zijn ter plaatse gekomen om het mes mee te nemen.

De verdachte is een bekende van de politie en heeft inmiddels tijdens een verhoor een bekentenis afgelegd. Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Leeuwarden.