Her aanbesteding taxivervoer kostte kwart miljoen

Publicatie: do 01 februari 2018 21.38 uur

DOKKUM - Het opnieuw aanbesteden van het taxivervoer voor de uitvoering van het leerlingen- en Wmo-vervoer in de 6 Noordoost Friese gemeenten heeft bijna een kwart miljoen euro gekost. De eenmalige kosten waren € 248.050 voor de inhuur van adviesbureaus vanwege de her aanbesteding van het vervoer en extra kosten voor de uitgestelde implementatie van de vervoerscentrale. Dat blijkt uit de herziene cijfers van het Mobiliteitsbureau over 2017.

Ondanks de hoge kosten, komt het mobiliteitsbureau onder aan de streep niet negatief uit. De heraanbesteding levert voor de aan dit vervoersysteem deelnemende gemeenten en provincie een financieel gunstig resultaat op. Er wordt een voordeel van € 316.400 verwacht doordat alle partijen voor lagere tarieven inschreven. De kosten van het leerlingen- en Wmo-vervoer fluctueren per maand en daardoor per gemeente. In de financiële overzichten per gemeente ontstaan hierdoor geringe wijzigingen over de uiteindelijke bijdrage over 2017 aan het Mobiliteitsbureau. Deze wijzigingen vragen niet om het bijstellen van een of meerdere van de vier gemeentebegrotingen.

De kosten van de advocatuur voor het tweede kort geding zijn niet in de tussentijdse rapportage opgenomen. Het Mobiliteitsbureau is met de verzekeringsmaatschappij in gesprek om deze kosten via de polis vergoed te krijgen. De gemeenteraden hebben de mogelijkheid om over de begrotingswijziging bij het bestuur van het Mobiliteitsbureau zienswijzen in te dienen. Tijdens de raadscommissie Mienskip in de gemeente Dongeradeel donderdagavond leek het er niet op dat er vanuit deze gemeente een zienswijze komt.