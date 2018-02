Man probeert Aldi te overvallen en vlucht weg

Publicatie: do 01 februari 2018 17.24 uur

DRACHTEN - De politie heeft donderdag rond 16.25 uur een zoekactie op touw gezet na een poging tot diefstal in de Aldi aan de Leidijk in Drachten. De man had gedreigd met een steekwapen, maar sloeg zover bekend, zonder buit op de vlucht. De politie is direct begonnen met een zoekactie. De dief heeft met een mes lopen te zwaaien in de winkel.

Na een korte zoekactie wist de politie de mogelijke verdachte in een woonwijk aan te houden. De man is door nog onbekende oorzaak gewond geraakt aan zijn hand. Hij is na zijn aanhouding naar het ziekenhuis gebracht en hij is daar behandeld aan zijn verwondingen. De politie bleef daarna nog met hond zoeken in de wijk.

De politie laat deze site weten dat de overvaller tijdens de vlucht een rugtas bij zich droeg en een groene sjaal met witte accenten. Ook het steekwapen nam hij mee. Op het moment van de aanhouding had de verdachte alledrie attributen niet bij zich en daarom is er in de woonwijk druk gezocht. De attributen liggen mogelijk aan de Petten, de Hage of de Bank. De politie roept mensen op om niet aan de spullen te komen als ze deze aantreffen. Het advies is om gelijk de politie te bellen zodat agenten vervolgens z.s.m sporen veilig kunnen stellen voor het onderzoek.

