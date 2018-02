Familiebarbecue eindigt in vechtpartij

Publicatie: do 01 februari 2018 14.30 uur

LEEUWARDEN - Wat was begonnen als een gezellige familiebarbecue, eindigde op 25 september 2016 in een woning aan de Toarteldostrjitte in Feanwâlden in een vechtpartij. Of eigenlijk ging het nog een stapje verder: twee verdachten zaten donderdag tegenover rechter Klaas Bunk: een 37-jarige vrouw uit Kollumerzwaag, samen met haar 38-jarige ex-vriend uit Leeuwarden. Een derde verdachte, een 35-jarige Leeuwarder, was niet naar de zitting gekomen.

De Kollumerzwaagse zou een andere vrouw hebben mishandeld, de twee mannen zouden elkaar te lijf zijn gegaan. De barbecue zou die avond nog gezellig voortgezet worden in de kroeg, maar dat ging niet door. Nadat een van de vrouwen had aangegeven dat ze niet meer mee wilde, liep het in de woning in Feanwâlden uit de hand. De Kollumerzwaagse zou de vrouw hardhandig aangepakt hebben, terwijl haar vriend de rest van de groep -die buiten voor de ramen stond- stond uit te dagen.

Toen de vrouw de woning ontvluchtte, stormde de groep naar binnen. De Leeuwarders raakten met elkaar in gevecht, waarbij de oudste van de twee behoorlijk gehavend uit de strijd kwam. Hij liep onder andere een gebroken neus en blauwe plekken op. De rechter besliste dat de man uit zelfverdediging heeft gehandeld. Hij krijgt bovendien van zijn stadgenoot een schadevergoeding van 1479 euro, plus 650 euro smartengeld.

De 35-jarige Leeuwarder en de Kollumerzwaagse kregen voorwaardelijke werkstraffen, respectievelijk 100 en 24 uur voorwaardelijk. Dat had officier van justitie Esther van Slooten ook geëist. Zij was niet uitgegaan van noodweer in de zaak van de 38-jarige Leeuwarder. 'Maar ik ga niet in beroep, het is goed dat hier een streep onder komt', zei Van Slooten. De verdachten zeiden dat ze sinds het voorval geen contact meer met elkaar hebben.