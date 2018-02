Hagelbui: auto in de slip bij Harkema

Publicatie: do 01 februari 2018 07.53 uur

HARKEMA - Donderdagochtend omstreeks 5.45 heeft er een eenzijdig ongeval plaats gevonden op de Betonwei in Harkema. Door een forse hagelbui raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt en raakte in zijn glijpartij diverse obstakels.

De bestuurder is gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar raakte niet gewond. Tijdens het ongeval werd het verkeer omgeleid door de politie, omdat de weg was afgesloten. Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig te bergen. Toen het voertuig was geborgen, heeft de provincie zout gestrooid om de gladheid te verminderen.

