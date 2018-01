108 brievenbussen verdwijnen in de regio

Publicatie: ma 29 januari 2018 18.55 uur

BURGUM - In de WâldNet-regio zullen vanaf 17 februari a.s. in totaal 108 brievenbussen verdwijnen. Er wordt steeds minder post verstuurd en daarom worden brievenbussen die weinig gebruikt worden, verwijderd of verplaatst. PostNL wil wel dat de brievenbussen bereikbaar blijven voor iedereen. Brievenbussen bij zorginstellingen en verlaagde brievenbussen blijven om die reden dan ook staan.

In de provincie Friesland worden in totaal 229 brievenbussen verwijderd. Er komen 20 nieuwe bij en er blijven 604 brievenbussen staan.

Wilt u precies weten welke brievenbussen in welke straat verdwijnen? Klik dan hieronder op uw gemeente en u krijgt een overzicht van alle brievenbussen te zien.

Aantal te verwijderen brievenbussen