SGP nieuw op Smallingerlands stembiljet

Publicatie: ma 29 januari 2018 13.10 uur

DRACHTEN - Elf partijen staan er bij de aankomende raadsverkiezingen op het stembiljet in de gemeente Smallingerland. Ten opzichte van vier jaar geleden is dat ├ę├ęn partij meer. De SGP is een nieuwkomer.

Op dit moment zitten er echter wel elf partijen in de gemeenteraad van Smallingerland. Paul van Dijk scheidde zich vorig jaar van de Socialistische Partij en ging als de eenmansfractie P.A.U.L. verder. Volgens de griffie van Smallingerland heeft P.A.U.L. zich niet voor de aankomende verkiezingen aangemeld. De partijen waar de inwoners uit kunnen kiezen zijn PvdA, CDA, ChristenUnie, SP, E├ęrste Lokale Partij, VVD, D66, Smallingerlands Belang, FNP, GroenLinks en SGP.

De agenda's van de politici laten in de aanloop naar woensdag 21 maart nog niet een overvloed aan verkiezingsdebatten zien. Op dit moment zijn er namelijk nog maar twee officieel aangemeld, alhoewel dat in de loop van de tijd nog wel kan oplopen. Op maandag 12 maart organiseert LFB, een belangbehartiger voor mensen met een verstandelijke beperking, een debat voor de doelgroep en de raadsleden. Drie dagen later, 15 maart, is het grote verkiezingsdebat.