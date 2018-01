Brand bij jeugdzorg blijkt te zijn aangestoken

Publicatie: ma 29 januari 2018 11.50 uur

KORTEHEMMEN - Brandstichting is de oorzaak van de brand bij Behandelcentrum Woodbrookers aan de Boerestreek in Kortehemmen. De jeugdzorg-afdeling werd tijdens de brand ontruimd en alle jongeren konden in veiligheid worden gebracht. Volgens de brandweer had één jongere rook ingeademd en deze is door de brandweer uit het gebouw getild.

De politie heeft de brandstichting verder in onderzoek. Het behandelcentrum laat weten dat de bewoners en medewerkers het centrum tijdig konden verlaten en ze zijn - zodra het weer veilig was -

teruggekeerd. Eén jongere is uit veiligheidsoverwegingen elders ondergebracht. De ouders van de jongeren zijn zondagochtend door het behandelcentrum ingelicht over de situatie en ontvangen maandag of dinsdag een brief met nadere informatie. Er is verder sprake van materiële schade. "Wij zijn geschrokken en doen verder onderzoek naar het incident en of we dit in de toekomst kunnen voorkomen." aldus Behandelcentrum Woodbrookers.