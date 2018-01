Gezellig G-zaalvoetbal toernooi in Drachten

Publicatie: zo 28 januari 2018 20.57 uur

DRACHTEN - Sportstichting Dol Fijn organiseerde zaterdag van 12.30 tot 16.00 het 10e G-zaalvoetbal toernooi, in het sportcentrum te Drachten.

Dit is een zaalvoetbaltoernooi voor mensen met een verstandelijke beperking. Aan deze jubileumeditie nemen maar liefst 17 teams deel. De deelnemende teams waren ingedeeld in vier verschillende poules. De 4 teams van Sportstichting Dol Fijn werden voor het toernooi in een nieuw tenues gestoken. Deze worden aangeboden door Projoule, Solar –systemen.nl Drachten en Veneboer Sport 2000.

Het toernooi werd mede mogelijk gemaakt door kringloopwinkel Hart in Friesland en het Fonds Gehandicaptensport. De opening werd verricht door wethouder Jos van der Horst.

