Gebouw jeugdzorg ontruimd na uitslaande brand

Publicatie: za 27 januari 2018 23.37 uur

KORTEHEMMEN - Bij jongerenbehandelcentrum Woodbrookers aan de Boerestreek in Kortehemmen is zaterdagavond brand uitgebroken. Het betrof rond 23.15 uur een uitslaande brand op de eerste verdieping. Volgens de brandweer konden alle jongeren op tijd in veiligheid worden gebracht. Eén jongere is uit het pand gehaald en deze had rook ingeademd.

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Rond 23.35 uur was de brand geblust en kon de brandweer het sein 'brandmeester' geven. Er werd meteen opgeschaald om met meerdere eenheden ter plaatse te komen omdat het een gebouw betrof waar veel jongeren wonen.

