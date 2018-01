Trein in botsing met fietsen op het spoor

DE WESTEREEN - Een trein is vrijdagnacht rond 24.00 uur in botsing gekomen met fietsen die op het spoor waren gegooid. Dit was gebeurde bij het treinstation in De Westereen. De trein van Groningen naar Leeuwarden was er over heen gereden en het onderstel was hierdoor beschadigd geraakt. Ook drie fietsen raakten zwaar beschadigd.

"Wanneer dit geen stoptrein, maar een sneltrein was geweest, zou de trein ontspoord zijn met alle gevolgen van dien" zo laat de politie weten. "Wij vragen de eigenaar van de getoonde fiets zich te melden voor het doen van aangifte. Alle fietsen zijn aan het politiebureau te Dokkum gestald. Dit betreft een lichtgrijze damesfiets van Robuust, een Stavast met een rekje voorop, een blauwgroene herenfiets MGI en een Salsa fiets.

