Verhalenvertellers LF2018 in Kollum druk bezocht

Publicatie: vr 26 januari 2018 22.51 uur

KOLLUM - De avond voor de opening van LF2018 was er door heel Fryslân een cyclus van verhalen. Er deden veel verhalenvertellers aan mee. In Kollum waren maar liefst twee verhalen te horen. De verhalen werden 3 keer verteld, om 19.00 uur, 20.00 uur en 21.00 uur. Het was boven verwachting druk op beide locaties. Met ruim 80 mensen in het gemeentehuis werd er uitgeweken naar de kantine. Ook in het Kollumer museum moesten stoelen uit het filmhuis worden gehaald voor de ruim 35 mensen.

In het gemeentehuis in Kollum vertelde burgemeester Bilker het ware verhaal van Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765) , ook bekend als Marijke Meu. Vrij kort nadat ze naar Friesland kwam, moest ze 20 jaar lang optreden als regentes. Ze had een zwaar leven, maar wist Friesland, Nederland en vooral het Huis van Oranje op diverse manieren te redden.

In het Kollumer museum “Mr. Andreae” werd door Oebele de Vries het spannende verhaal verteld over ‘Het Kollumer oproer’ uit 1797. Het spannende verhaal begint met de bevrijding van de eerste oproerkraaier uit het hondegat (de cel) in het oude rechthuis van Kollum; dé aanleiding tot het Kollumer Oproer.

FOTONIEUWS