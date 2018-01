Verdachte opgepakt voor dumpen pampers

Publicatie: vr 26 januari 2018 20.26 uur

DRACHTEN - De politie van Drachten heeft recentelijk een verdachte aangehouden voor het dumpen van al dan niet gebruikt incontinentiemateriaal in Drachten. De politie kon de aanhouding verrichten dankzij een oplettende getuige die de boel goed in de gaten hield in de wijk De Wiken.

Als dank bracht de politie vrijdag een taart langs bij de getuige in Drachten. Op ludieke wijze was de taart in de vorm van een pamper.