Holwerder basisscholen willen fuseren

Publicatie: do 25 januari 2018 22.27 uur

HOLWERD - De beide basisscholen in Holwerd bereiden een fusie voor. In de afgelopen periode is gewerkt aan de voorbereiding van een fusie tussen Christelijke Ploos van Amstelskoalle en openbare basisschool de Tsjelke. Ook ouders zijn hierin actief betrokken. De besturen van Stichting Arlanta en Stichting Roobol hebben het voornemen om het bevoegd gezag over Cbs Ploos van Amstelskoalle per 1 augustus 2019 over te dragen aan Stichting Roobol. De gefuseerde scholen krijgen het profiel van een samenlevingsschool. Het schooljaar 2018/2019 zal een overgangsjaar zijn.

Na een positieve reactie van het College van B&W van de gemeente Dongeradeel, kunnen beide besturen overgaan tot het nemen van het definitieve besluit over de fusie waarna deze in een notariële akte wordt vastgelegd. Er wordt nog onderzocht op welke manier na de fusiedatum een gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de fusieschool handen en voeten krijgt. In verband met nieuwbouw voor de fusieschool en de ambitie om een integraal kindcentrum te realiseren in Holwerd, vroeg de gemeente definitieve duidelijkheid over de intenties met de beide scholen.