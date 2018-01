Bilker vertelt ware verhaal Marijke Meu

Publicatie: do 25 januari 2018 18.16 uur

KOLLUM - LF18 opent op 27 januari 2018 in Leeuwarden. De avond er voor is er door heel Friesland een cyclus van verhalen. Daar doen diverse verhalenvertellers aan mee. Ook burgemeester Bearn Bilker heeft zijn medewerking toegezegd.

Bilker gaat het ware verhaal van Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765) vertellen, ook bekend als Marijke Meu. Vrij kort nadat ze naar Friesland kwam, moest ze 20 jaar lang optreden als regentes. Ze had een zwaar leven, maar wist Friesland, Nederland en vooral het Huis van Oranje op diverse manieren te redden.

Haar ware verhaal is de moeite waard om te ervaren. Als dat dan ook nog door een ervaren verteller als Bearn Bilker wordt gedaan, bent u verzekerd van een boeiend uur. Bilker vertelt het verhaal in het gemeentehuis van Kollumerland in Kollum (Van Limburg Stirumweg 18). Indien mogelijk, wordt hiervoor de kamer van de burgemeester gebruikt.

Het verhaal wordt drie keer verteld, drie keer een klein uur om 19.00 uur, 20.00 uur of 21.00 uur.