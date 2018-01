Buurman (44) misbruikt buurjongens: werkstraf

Publicatie: do 25 januari 2018 17.50 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (44) die met twee buurjongens ontucht pleegde, is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Het misbruik vond plaats in de woning van de man waar de slachtoffers, broers, vaak kwamen. Ongeveer tien jaar geleden heeft de man ontucht gepleegd met het oudste slachtoffer, de jongen was toen een jaar of tien.

De zaak kwam aan het rollen toen het jongere broertje in oktober 2016 tegen zijn moeder zei dat de buurman aan hem had gezeten. Hij was tijdens het gamen in slaap gevallen, hij werd wakker toen de buurman met zijn hand in zijn broek zat. De Drachtster ontkende, hij zei dat hij niet begreep waarom de jongens hem beschuldigden. De rechtbank hechtte de meeste waarde aan de verklaringen van de jongens. De Drachtster was een goede kennis van het gezin, hij en de vader van de slachtoffers kennen elkaar vanaf hun jeugd.

Het gezin is inmiddels verhuisd. De oudste zoon voelt zich schuldig, omdat hij nooit heeft gemeld wat er met hem is gebeurd en dat het daarna ook zijn broertje is overkomen. De oudste zoon heeft depressieve klachten, hij heeft een intensieve traumabehandeling gehad. De rechtbank bepaalde dat de Drachtster aan de broers 1000 en 1500 euro smartengeld moet betalen.