Brandt Schaap wint 45e crossloop Anjum

Publicatie: za 06 januari 2018 19.45 uur

ANJUM - Zaterdagmiddag heeft Brandt Schaap de 45e crossloop van voetbal vereniging Anjum gewonnen. Brandt liep de afstand van 7 km in een tijd van 30 minuten en 35 seconden en werd daarmee voor de 5e keer winnaar van de crossloop van VV Anjum.

's Morgens begonnen de pupillen en junioren met het lopen van een parcours door de straten van Anjum. Daarna was er om één uur de wandeltocht waarbij de lopers de keuze hadden uit een versie van 7,0 of 10,7 kilometer. Er schreven 54 wandelaars in en ook liepen er 2 honden mee. Onderweg was er voor de lopers een stop bij een koek-en-zopie stand met heel bijzondere chocolademelk en een en een plak koek.

Omdat de crossloop dit jaar voor de 45e keer werd gehouden had de crossloopcommissie bedacht om het dit jaar iets anders aan te pakken. Er werd een sponsor gevonden waardoor er een bus gehuurd kon worden. Deze bracht de wandelaars voor de 10,7 km naar Wierum en de wandelaars voor de 7 km werden bij het garnalenfabriekje in Moddergat uit de bus gezet.

Als afsluiting was er de crossloop waar 37 deelnemers zich voor hadden ingeschreven. De winnaars bij de crossloop: 1e elftal Brandt Schaap; 2e elftal Oane Koree; 35+ leden Tamme Visser Oudleden Sip Jaap Bos en bij de dames kwam Janna Visser als eerste over de finish.

De sprintprijs viel te beurt aan Klaas Veenstra en de herinneringsprijs was voor Minne Zijlstra die voirg jaar de crossloop won.

Uitslagen:

Eerste elftal

1e prijs Brandt Visser

2e prijs Minne Zijlstra

3e prijs Jordi Minnema

Tweede elftal

1e prijs Oane Koree

2e prijs Michiel Faber

3e prijs Klaas Veenstra

35+ leden

1e prijs Tamme Visser

2e prijs Gerard Boersma

3e prijs Wieger Holwerda

Oud leden

1e prijs Sip Jaap Bos

2e prijs Henk Jan Holwerda

3e prijs Sietse Visser

Dames

1e prijs Janna Visser

2e prijs Hilda Walsma

3e prijs Christina Visser

