Echtpaar Dolsma-Zijlstra 60 jaar getrouwd

Publicatie: di 02 januari 2018 11.27 uur

SURHUISTERVEEN - Burgemeester Gerben Gerbrandy bezocht op dinsdag het echtpaar Dolsma in Surhuisterveen. Op die dag is het echtpaar 60 jaar getrouwd. Het huwelijksjubileum wordt op 6 januari gevierd met kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden.

Meneer Dolsma is geboren op 7 juni 1936 en mevrouw Dolsma-Zijlstra op 26 september 1934. Beide zijn ze geboren in Achtkarspelen. Ze leerden elkaar kennen tijdens het korfballen en zijn in 1958 getrouwd. Het echtpaar heeft vijf kinderen, negen kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Meneer Dolsma ging als 17-jarige aan het werk als leerling bij een machinefabriek in Groningen. Hier werkte hij acht jaar en werd hij opgeleid tot monteur. Zijn vrouw wilde graag dat hij dichterbij huis werk kreeg. Hij solliciteerde en werd aangenomen werd bij AVEK in Surhuisterveen. Hier heeft hij 32 jaar als onderhoudsmonteur gewerkt. Meneer zat 30 jaar in de OR van AVEK, ook heeft hij allerlei bestuursfuncties binnen de vakbond bekleed. Daarnaast zat hij in het schoolbestuur, bestuur van de korfbalvereniging, was hij voorzitter van de ouderensoos en lid van het platform ouderenbeleid gemeente Achtkarspelen.

Mevrouw Dolsma-Zijlstra zorgde voor de kinderen en het huishouden. Ook maakte zij 23 jaar lang de Feanster ambachtsschool schoon. Haar hobby was korfbal welke ze heel veel jaren heeft uitgeoefend.

Het echtpaar woont zelfstandig in it Feansterhiem en doet het huishouden, koken en de boodschappen nog zelf.

FOTONIEUWS