Eindejaarsverkoop Lichtpuntloods

Publicatie: do 28 december 2017 11.28 uur

KOLLUMERZWAAG - Zaterdag 30 december is de Lichtpuntloods de hele dag open van 10.00 tot 16.00 uur. "Aangezien er zoveel goederen binnenkomen, zijn we iedere laatste zaterdag van de maand open. Elke keer houden we een spectaculaire uitverkoop. Deze zaterdag krijgt u 50% korting op alle boeken, schoenen en lederwaren!" aldus het Lichtpunt.

Met 4.300 m2 is de Lichtpuntloods één van de grootste kringloopwinkels van Noord-Nederland. Met maar liefst 14 afdelingen is er een enorm assortiment, u vindt er bijna alles van uw gading.

De opbrengsten komen ten goede aan aan het Opvangcentrum van Lichtpunt. Hier worden mensen opgevangen die geen dak boven hun hoofd hebben, de meesten van hen kampen met psychosociale problemen. Een van de opvangboerderijen is twee weken geleden geheel afgebrand. Daarom wordt de opbrengst van deze dag direct aangewend voor hulp aan de getroffen bewoners.

U vindt de Lichtpuntloods aan de Harm Smidswei 6 te Kollumerzwaag

Kijk ook op: www.lichtpuntloods.nl