Feestelijk afscheid van juf Matty van It Bynt

Publicatie: vr 15 december 2017 18.52 uur

SUMAR - Als je afscheid neemt, moet je dat wel in stijl doen uiteraard. Dat zal de leidende gedachte zijn geweest voor het afscheid van Juf Matty, voor niet-intimi Matty Dijk, van dorpsskoalle It Bynt in Sumar. En dan krijg je van die prachtige nostalgische beelden, van ‘hoera, juf gaat weg’. Dat kun je op verschillende manieren uitleggen, maar voor de betreffende kinderen heeft het toch merendeels een andere lading. Er komt uiteraard een nieuwe juf/meester, maar je moet als kind maar weer afwachten wie dat is, hoe ze doet en vooral of die net zo streng is als juf Matty. Dat laatste is natuurlijk onzin, juffen, en ook meesters trouwens, op een plattelandsschool zijn meestal helemaal niet streng in de ouderwetse betekenis van dat woord. Consequent, dat meestal wel en juf Matty was daar een voorbeeld van.



Vrijdagmorgen was het niettemin feest op It Bynt en de party begon ’s morgens al voor tienen. Toen verzamelden de kinderen van It Bynt zich op het schoolplein voor een feestelijke voettocht naar het pleintje voor de kerk. Dat ging gepaard met een heleboel lawaai, iedere Sumarder moest weten dat juf Matty ‘der mei ophâldde’. En zo’n gebeurtenis moet je als school natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Nou, dat gebeurde ook niet, zeker niet omdat ook de kerstman een rol in het geheel vervulde. Hij was, geheel in eigentijdse stijl, op de scooter gekomen en hij voerde de hele meute aan tot iedereen bij het pleintje was aangekomen. Het verkeer werd even stilgelegd, niet officieel natuurlijk, maar alle voorbijgangers, op dit tijdstip op de vingers van een houtzagerijhandje te tellen, wilden best even wachten. Konden ze ondertussen mooi het hele spektakel bekijken.

Uiteraard moest juf Matty op de buddyseat van de Kerstman plaatsnemen en ze kreeg om nog meer aandacht te trekken, zelfs zijn bel. Het traditionele ‘ho-ho-ho’ was even niet te verstaan vanwege de algemene herrie, maar een kniesoor die daarop lette. En daarna ging de stoet terug naar het schoolplein en vervolgens naar de verschillende lokalen voor de gebruikelijke ‘versnaperingen’. Het feest duurde verder voort in de sporthal waar de Sumarder versie van ‘heel holland bakt’ op het programma stond. En dat alles onder het motto: ‘als je afscheid neemt, moet je het goed doen’.

