Drugslab en kwekerij aangetroffen in Suwald

Publicatie: di 12 december 2017 11.20 uur

SUWâLD - In en om een boerderij in Suwâld is dinsdagmorgen zowel een kwekerij als een drugslaboratorium aangetroffen. De politie deelde mee dat er amfetamine/MDMA werd geproduceerd. Het lab was nog in gebruik. Het lab zal op woensdag worden ontmanteld en leeggehaald.

De kwekerij werd aangetroffen in de boerderij zelf. Het drugslab zou zich bevinden in een loods achterop het terrein. Er is één persoon, de 43-jarige bewoner, aangehouden. Om hoeveel planten het zou gaan is op dit moment niet bekend.

Al eerder werd op ditzelfde adres een wietkwekerij gevonden. In januari 2013 werden in de gierkelder en in de stal meer dan 1000 planten aangetroffen.

