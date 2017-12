Speciale teams op zoek naar Remon

Publicatie: wo 06 december 2017 11.50 uur

LEEUWARDEN - Woensdag zochten diverse speciale teams in de binnenstad van Leeuwarden naar de vermiste Remon Bruinsma uit De Westereen. Van Remon is sinds de nacht van donderdag op vrijdag niets meer vernomen.

Speciale zoekteams

De politie zoekt woensdag samen met Provinciale Waterstaat van de Provincie Fryslân, het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie, de politie op het water van de eenheden Noord en Oost-Nederland en de Stichting Opsporing Apparatuur Drenkelingen (SOAD) van Urk verder in en rondom het water in Leeuwarden.

Camerabeelden

Daarnaast is de politie op zoek naar camerabeelden waar Remon mogelijk op te zien is. Dit kan zijn van winkels in het centrum, maar ook van particulieren die camera's hebben hangen. Er zijn inmiddels camerabeelden waarop de 18-jarige te zien is in de Kleine Kerkstraat.

Eerdere zoektochten zonder resultaat

Al eerder werd er in en om het water gezocht, maar zonder resultaat. Er is onder andere gezocht door burgers, politieboten met sonar, honden en een politiehelikopter. De politie zet alle mogelijke middelen in om de vermiste jongeman terug te vinden.

Signalement

Remon is 1.85m lang met een slank postuur. Zijn blonde haar is kort opgeschoren aan de zijkant met bovenop wat langer en aan de achterkant een staartje (manbun). Vermoedelijk droeg hij die avond een boerenzakdoek als bandana. Verder had hij een fel geel t-shirt aan met een afbeelding er op van een pop. Hij droeg een strakke spijkerbroek en een bruine jas. De politie verzoekt iedereen die hem gezien heeft in die nacht na 2.00 zich te melden.

