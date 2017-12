Open wond afgeplakt met duct tape:boete slachthuis

LEEUWARDEN - De eigenaar van het abattoir in Drachten, een 39-jarige inwoner van De Westeren, heeft maandag van de economische politierechter een boete van 3000 euro gekregen omdat de regels omtrent het aanvoeren van runderen niet zijn nagevolgd. Op twee verschillende tijdstippen, in december 2015 en april 2016, werden bij controles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in het slachthuis koeien aangetroffen die niet vervoerd en aangevoerd hadden mogen worden.

Twee veehandelaren uit Opeinde en Drachtstercompagnie kregen boetes van 2000 euro waarvan de helft voorwaardelijk omdat ze zieke en/of gewonde koeien hadden aangevoerd. Eén koe had een wond aan de linker achterpoot die met papier en duct tape was afgeplakt. Volgens een controleur van de NVWA was het een open wond waarbij het bot zichtbaar was. De koe was volgens de controleur allesbehalve gezond.

De veehandelaar die de koe had aangevoerd, zei dat hij niets aan het dier had gemerkt. 'Het was een fleurige koe', zei de man. Zijn collega had een koe aangevoerd die was uitgegleden en uit zijn lijden verlost moest worden. Volgens een dierenarts moest het dier chronisch ziek zijn geweest. Officier van justitie Siebren Buist verweet de eigenaar van het abattoir dat hij onvoldoende toezicht heeft gehouden.

Dat achtte de rechter bewezen. De officier had een boete van 4000 euro plus 6000 voorwaardelijk geëist voor de eigenaar van het abattoir. Voor de veehandelaren eiste hij respectievelijk 5000 euro waarvan de helft voorwaardelijk en 2500 euro waarvan 500 voorwaardelijk. De straffen vielen iets lager uit, mede omdat de rechtbank andere richtlijnen hanteert als het Openbaar Ministerie. Bij een recente controle bleek dat het abattoir de zaakjes nog steeds niet goed op orde heeft.