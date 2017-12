Fietser botst op stilstaande aanhanger

Publicatie: vr 01 december 2017 19.04 uur

DAMWâLD - Vrijdagavond rond zes uur is een fietser gewond geraak toen hij op een stilstaande aanhanger botste op de Doniawei in Dâmwald.

De man zag een bedrijfsbus met aanhanger, die geparkeerd stond onder een lantaarnpaal, over het hoofd en knalde achterop de aanhanger. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.