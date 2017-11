Provincie betaalt 4 ton extra voor fietsbrug

Publicatie: do 30 november 2017 23.17 uur

DOKKUM - De provinsje Fryslân betaalt de 400.000 euro die de gemeente Dongeradeel tekort kwam bij de aanbesteding van de brug over het Dokkumer Grootdiep. Dat heeft de provincie in september aan de gemeente laten weten. De nieuwe brug gaat 1,7 miljoen euro kosten en moet na de nodige vertraging voor de bouwvak van 2018 klaar zijn. De gemeente had aanvankelijk 1,3 miljoen euro begroot en stuitte op een aantal bezwaren na het aankondigen van de aanleg.

In het verlengde van de Dongeradyk en over het Dokkumer Grootdiep heen komt de fietsbrug te liggen. Het is een van de afspraken die in 2015 tussen de provincie Fryslân en de gemeente Dongeradeel zijn gemaakt in het kader van de verkeersgevolgen na aanleg van de Centrale As. Het advies van de bezwarencommissie was om alle ingediende bezwaren tegen de brug ongegrond te verklaren en de verleende omgevingsvergunning in stand te houden

Het adviesbureau dat in opdracht van de gemeente met het ontwerp aan de slag ging spreekt van: “Een plank over het Dokkumer Grootdiep, waardoor het doorgaande karakter van waterloop en zeedijk zo min mogelijk wordt aangetast”. De brug heeft één balanspriem, dit geeft een stoer en robuust beeld dat past bij de maat en schaal van het landschap van het Dokkumer Grootdiep. Door alle stalen delen te voorzien van een antracietgrijze kleur zal de brug herkenbaar zijn en tevens een rustig maar stoer beeld genereren verwacht het bureau verder.