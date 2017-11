Kootstertille verwelkomt Sinterklaas

Publicatie: za 25 november 2017 22.50 uur

Op een skûtsje is Sinterklaas zaterdag in Kootstertille aangekomen. Vergezeld door de malletband VIOS is de Sint vervolgens naar het winkelcentrum van Kootstertille gegaan. Daar bleek dat de voetbal die de Pieten kwijt waren geraakt, was gevonden bij Harrie en Marja Mode.

Na het welkom in het centrum heeft de Sint zijn tocht door Kootstertille vervolgd naar het dorpshuis. In het dorpshuis werd het feest met de kinderen voortgezet.

