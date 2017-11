Sinterklaas verslaapt zich in Twijzel

Publicatie: za 25 november 2017 19.06 uur

TWIJZEL - Zaterdag kwam Sinterklaas in Twijzel aan. De goed heiligman had echter zijn wekker niet goed gezet, zodat hij zich had verslapen.

De Pieten waren wel op tijd wakker en kwamen daarom eerder dan de Sint in Twijzel aan.

