Burgemeester verbiedt demonstratie Project P

Publicatie: do 16 november 2017 21.02 uur

DOKKUM - De burgemeester Marga Waanders van de gemeente Dongeradeel verbiedt het Facebook-evenement Project P. Een aantal Friezen was van plan om de bussen met tegenstanders van Zwarte Piet, die zaterdag naar Dokkum komen, om de toegangswegen van Friesland te vertragen. De politie adviseerde om donderdagavond de actie stop te zetten. Ook moeten ze het evenement op Facebook verwijderen, op straffe van vervolging.

De actievoerders laten op Facebook weten: “Op last van het OM moeten we deze actie staken. Onder bedreiging van vervolging wegens opruiing is dit ons laatste bericht en zullen we ons niet meer bemoeien met de intocht van Sinterklaas. Ons punt is gemaakt, ons standpunt duidelijk. We wensen iedereen een prettige intocht zonder incidenten en toestanden.”