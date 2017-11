Project P wil Pietenprotest op de weg blokkeren

Publicatie: do 16 november 2017 14.45 uur

DOKKUM - Een aantal Friezen is van plan om de bussen met tegenstanders van Zwarte Piet, die zaterdag naar Dokkum komen, op de toegangswegen van Friesland te vertragen. Dit moet gebeuren bij Zurich, Lemmer en Nijega (Centrale As). De oproep wordt gedaan op Facebook op de aangemaakte pagina Project P.

Er staat geschreven. "Gjin gesodemieter mei herjeskoppers tidens ús bernefeest!" En verder: "Wy sille no ris sjen litte dat wy noch wol oer in bytsje nuchter ferstân beskikke. Diskusje prima, mar gjin gesodemieter iene buurt fan ús bern!!"

Het is de bedoeling om de bussen met demonstranten te volgen en ze tegen te houden door langs over de weg te gaan rijden. Jenny Douwes uit Harkema is één van de organisatoren en plaatste donderdag een video op Facebook waarin ze het tegengeluid al liet horen.