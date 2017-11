Berm sluiproute Kootstertille kapot gereden

KOOTSTERTILLE - De berm van de populaire sluiproute, de Opperkoatsterwei, bij Kootstertille is zo langzamerhand al flink kapotgereden. Omdat de Koaten (N369) is afgesloten kiezen voor automobilisten voor de kortste route en dat is deze sluiproute. De weg is echter niet geschikt voor veel verkeer.

Bij het passeren van voertuigen moet de berm gebruikt worden waardoor deze al flink beschadigd is geraakt. Met name het zware vrachtverkeer zorgt ervoor dat delen van de berm inmiddels zijn getransformeerd in roetzwarte modderpoelen.

