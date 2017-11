Jongeren vernielen politieauto in Drachten

DRACHTEN - Een 14-jarige en 18-jarige jongen zijn vrijdagmiddag door de politie aangehouden omdat ze een politieauto hadden vernield. De agenten waren in hun dienstauto naar de Flevo in Drachten gereden omdat er een overlastmelding was van jongeren.

Nadat de agenten uit zicht waren besloten de twee jongens om over de politieauto te lopen. Hierdoor ontstond een deuk in de motorkap en barstte de voorruit. Het voorval werd gezien door agenten van een andere eenheid die verderop stonden. Beide jongens werden aangehouden voor openlijke geweldpleging. Eén van de twee was ook in het bezit van drugs.