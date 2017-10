Taakstraf voor aanranding in spoelkeuken

Publicatie: ma 23 oktober 2017 16.45 uur

GRONINGEN - Een 59-jarige man uit de gemeente Franekeradeel (Peins) moet voor aanranding een taakstraf van 40 uur uitvoeren. De man kreeg de straf voor een aanranding van een vrouwelijke collega in het ziekenhuis in Dokkum.

De medewerkster werd op 2 november van vorig jaar in de spoelkeuken betast. Zij ging direct daarna naar haar leidinggevende en vertelde wat er was gebeurd. De 59-jarige verpleegkundige ontkende de beschuldigingen. Hij had haar alleen maar geholpen bij het tillen van de zware zakken.

De rechtbank in Groningen vindt dat er meer is gebeurd dan per ongeluk aanraken. Bovendien zou de man hebben gezegd dat hij een ‘knuffeldansje’ met de vrouw had gemaakt. De officier eiste twee weken geleden een werkstraf van zeventig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. De man is niet eerder veroordeeld en dan is zo’n straf te fors, meenden de rechters. Wel moet de man een schadevergoeding van 650 euro betalen aan het slachtoffer.