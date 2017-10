Potloodventer Drachten krijgt stok achter de deur

Publicatie: ma 23 oktober 2017 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 51-jarige potloodventer uit Drachten is maandag door politierechter Kees Post veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 20 uur. De man moet zich melden bij de reclassering en hij moet zich laten behandelen. Wat dat laatste betrof had hij zelf ook al stappen ondernomen: hij is naar de GGZ gestapt en heeft deze week een intakegesprek. Een getuige zag dat de Drachtster op 31 juli in het park aan de Fabriciuslaan zijn broek liet zakken.

De man liep een paar minuten zo rond en verdween in de de bosjes. Daar trof de inmiddels gewaarschuwde politie hem aan. De Drachtster was maandag nog steeds ontdaan van het feit dat hij geboeid werd afgevoerd. 'Dat slaat nergens op'. Hij vond het 'vernederend' dat hij drie keer zijn verhaal heeft moeten vertellen: bij de politie, bij de reclassering en maandag bij de rechter.

Volgens de reclassering zou zijn gedrag een gevolg kunnen zijn van spanningen. De man heeft jaren geleden, in 2000, een boete gekregen voor iets soortgelijks. Dat bracht officier van justitie Ger Strootker tot de conclusie dat er wel degelijk gevaar was dat de Drachtster in herhaling kan vallen. 'Dat baart mij wel zorgen. We moeten ons heil zoeken in een stok achter de deur om te zorgen dat deze flauwekul niet weer gebeurt', aldus de officier. Strootker eiste een voorwaardelijke werkstraf van 20 uur. Rechter Post nam de eis over.