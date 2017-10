Katten gedumpt in kledingcontainer

Publicatie: wo 18 oktober 2017 14.38 uur

KOLLUMERZWAAG - Drie katten zijn onlangs gedumpt in een kledingcontainer in Kollumerzwaag. De politie heeft foto's van de dode dieren op Facebook gezet. De politie is op zoek naar meer informatie over de dode katten.

Alledrie zijn dinsdagmorgen dood aangetroffen. Van de oudere poes is bij de politie bekend dat zij vorige week, in goede gezondheid, naar een nog onbekende man uit De Westereen is gegaan.

Klik hier voor een niet vervaagde foto (afbeelding kan schokkend zijn)