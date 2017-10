De Lawei gaat niet in hoger beroep

Publicatie: vr 06 oktober 2017 16.26 uur

DRACHTEN - Schouwburg De Lawei in Drachten heeft besloten geen hoger beroep in te stellen op het eindvonnis van de Raad van Arbitrage voor de bouw. Dit besluit is genomen na intern beraad en op basis van opinies van twee specialisten. De beroepstermijn loopt tot 7 oktober 2017. Hoewel De Lawei het niet eens is met het vonnis, acht zij de kansen in een hoger beroep beperkt en de financiële risico’s daarvan te groot.

Op 7 juli 2017 heeft de Raad van Arbitrage voor de bouw eindvonnis gewezen in een geschil tussen De Lawei en aannemer Van Norel. De Raad van Arbitrage heeft in haar vonnis de door De Lawei ingestelde vordering tot ontbinding van de aannemingsovereenkomst afgewezen en geoordeeld dat de financiële afwikkeling van het werk moet plaatsvinden als ware er sprake van een opzegging van de aannemingsovereenkomst. De Lawei kan tot 7 oktober 2017 hoger beroep aantekenen.

Het geschil tussen De Lawei en Van Norel ging over de vraag of De Lawei Van Norel terecht of onterecht van de bouw heeft afgehaald. Dat had de Lawei volgens de Raad van Arbitrage nooit mogen doen.