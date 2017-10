Dierendag op Spijkerdorp in Drachten

Publicatie: do 05 oktober 2017 18.13 uur

DRACHTEN - Op dierendag werd op het Spijkerdorp in Drachten een speciaal spreekuur voor dieren gehouden. Dit werd gedaan door dierenarts Petra van der Zwan en haar assistente Rixt Ralsma.

Er waren deze middag alleen maar honden. Er werd gelet op de ogen, de oren en het gebit of hier ook tandsteen zat en het hart werd niet vergeten. Ook werd gecontroleerd op vlooien, maar die werden niet gevonden. Er werd vooral gekeken naar de algemene conditie van de honden. Op de tafel lagen modellen van een vlo, een teek en een volgezogen teek.

Als eerste werd het hondje van Grietje, 10 jaar gecontroleerd en als zeer

gezond bevonden gezien haar leeftijd. Als tweede was het hondje van Angela 7 jaar aan de beurt en was bijna even oud als haar. Ook dit hondje verkeerde in uitstekende conditie. Als derde kwam mevrouw Angel Arntzen met haar drie jarig geadopteerd hondje uit Spanje. Een levendig en een echt gezinshondje.

Daarna volgden nog verschillende hondenrassen, groot en klein. Aan het eind van de zitting ontvingen dierenarts Elke en haar assistente uit handen van de beheerder van het Spijkerdorp een leuk bloemstuk en werden ze hartelijk bedank voor hun aanwezigheid.

FOTONIEUWS