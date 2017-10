Orkest Koninklijke Luchtmacht treedt op in Burgum

Publicatie: ma 02 oktober 2017 20.02 uur

BURGUM - Het orkest van de Koninklijke Luchtmacht geeft op vrijdag 13 oktober een wervelende muzikale show in sporthal de Westermar in Burgum. Het benefietconcert wordt georganiseerd door Stichting Community Service Rotary Club Bergum. De opbrengst van het concert is voor de bestrijding van laaggeletterdheid in Noordoost Friesland.

Uniek orkest: intiem en groots tegelijk

Nergens anders ter wereld vind je 41 blazers en een 7-koppige ritmesectie in een orkest. Topmusici die symfonische popmuziek spelen met een krachtige groove en vette beat. Bekende nummers worden in een nieuw jasje gestoken door verrassende samenwerkingen met dj's, muzikanten en vocalisten. De lichtshows en beelden op een grote ledwall zorgen voor een spectaculair decor. Hightech, soulvol en messcherp. Een unieke combinatie.

Het orkest van de Koninklijke Luchtmacht is bekend van bevrijdingspop en de Last Post bij de aankomst van de MH17-slachtoffers op vliegbasis Eindhoven, maar doet veel meer. Intiem als de situatie erom vraagt, en het volgende moment groots. Dynamisch dus, maar altijd met een volstrekt eigen sound waar je niet omheen kan.

Thema: space

Defensie maakt al decennia gebruik van satellietdiensten. Een militaire operatie zonder gebruik van de ruimte is tegenwoordig ondenkbaar en deze afhankelijkheid maakt de krijgsmacht kwetsbaar. Het orkest speelt hierop in met nummers zoals de Earth Song van Michael Jackson en de soundtrack van Star Wars.

Opbrengst voor stichting Lezen en schrijven

Maar liefst één op de zeven Friezen heeft moeite met lezen, schrijven en rekenen. Veel mensen speelt dit dagelijks in allerlei situaties parten. Laaggeletterdheid heeft met grote maatschappelijke gevolgen in het huidige tijdperk van de digitalisering. Rotary Club Bergum heeft daarom besloten de opbrengst van het concert in te zetten voor bestrijding van laaggeletterdheid in onze directe omgeving: Noordoost Friesland. Aan het eind van het concert zal de voorzitter van de stichting een cheque overhandigen aan de Stichting Lezen.

De toegangskaarten voor het concert kosten 15 euro en zijn te bestellen via de website: www.rotaryclubbergum.nl of te verkrijgen bij Primera in Burgum. De aanvang van het concert is 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.