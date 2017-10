Auto op de kop in de sloot bij Veenklooster

Publicatie: zo 01 oktober 2017 22.02 uur

VEENKLOOSTER - Een automobilist is zondagavond omstreeks 21.15 uur met zijn auto op de kop in de sloot beland op de Nonnewei in Veenklooster. De bestuurder wist zelfstandig zijn voertuig te verlaten en hij heeft bij omwonenden om hulp gevraagd

De brandweer van Buitenpost alsmede twee ambulances kwamen ter plaatse om zich over de gewonde bestuurder te ontfermen, ook de traumahelikopter werd gealarmeerd maar deze inzet was niet nodig. De gewonde bestuurder is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie (VOA) heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

FOTONIEUWS