Mildere straffen voor oude hennepzaak Drachten

Publicatie: do 28 september 2017 17.25 uur

DRACHTEN - Een 45-jarige man uit Opende moet voor hennepteelt in Drachten als straf 180 uur werken. Daarnaast is de man een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd. De straf ligt iets lager dan de eis (200 uur werken en twee maanden voorwaardelijke celstraf), omdat het drie jaar heeft geduurd voordat de man werd berecht. De strafkorting bleef beperkt, omdat dit deels ook aan de verdediging lag.



Op de korrel

De kwekerij werd halverwege 2014 in Drachten ontdekt. De politie had het bewuste pand in Drachten al een tijdlang op het oog. De agenten troffen een kwekerij aan met 850 hennepplanten. De eigenaar van dat pand was de 45-jarige man uit Opende. In zijn woning vonden de agenten nog eens 12 kilo natte en droge hennep.



Beveiliging

De man had in dat pand een beveiligingsbedrijf. Hij had verder geen bemoeienis met de kwekerij. Hij stelde de ruimte slechts beschikbaar. Een 32-jarige huisgenoot moet voor zijn aandeel vijftig uur werken. Twee medeverdachten, waaronder de partner van de 45-jarige man uit Opende, zijn vrijgesproken.